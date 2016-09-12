Новые владельцы Формулы-1 пообещали не "американизировать" гонки

Владелец компании Liberty Media, которая покупает Формулу-1, Чейз Кэри пообещал не американизировать "Королеву автоспорта". Слова бизнесмена приводит Sky Sports.

"Я хотел бы, чтобы меня правильно поняли: мы приняли решение о покупке не из-за Америки. Америка — это возможность, мы можем многое здесь сделать, но это долгосрочная, не краткосрочная цель", - сказал Кэри.

У нас займет много времени, чтобы привлечь аудиторию, но здесь есть намного больше страстных фанатов, чем кто-либо думает в США. Я думаю, мы можем сделать многое, чтобы развивать этот глобальный спорт. Мы не пытаемся американизировать спорт, мы уважаем его европейскую основу. Европа для нас особенно важна", - добавил функционер.

Напомним, в ближайшее время Liberty Media должна закрыть сделку о покупке контрольного пакета акций Формулы-1. Ожидается, что права на проведение гоночной серии обойдутся американской компании в 8 миллиардов долларов.

Берни Экклстоун, который является руководителем Формулы-1 в течение последних 40 лет, в ближайшие три года продолжит управлять серией.