Формула-1. "Феррари" через год может заменить Райкконена на Переса

Мексиканский пилот команды Формулы-1 "Форс Индия" может в 2018 году стать гонщиком "Феррари", пишет motorsport.com.

Несколько дней назад Перес, отвечая на вопрос о своем будущем, заявил: "Похоже, ситуация развивается именно так, как я всегда хотел". При этом ранее мексиканец неоднократно выражал желание выступать за "Феррари".

Серхио Перес проводит удачный сезон в Формуле-1, набрав после 14-ти этапов чемпионата 62 очка за рулем скромной команды "Форс Индия" и дважды финишировав в первой тройке пилотов. В том числе, благодаря успехам Переса, "Форс Индия" сейчас борется с более мощным "Уильямс" за четвертое место в Кубке конструкторов.

Ранее Перес продлил контракт с "Форс Индией" на один год, до конца 2017 года. Тогда же завершится договор "Феррари" с финским пилотом Кими Райкконеном, и Перес сможет перейти в итальянскую "конюшню".

Отмечается, что "Уильямс" и "Рено" также были заинтересованы в заключении контракта с Пересом, но сам мексиканец не считает переход в эти команды шагом вперед после выступлений за "Форс Индию".

Напомним, Перес является гонщиком Формулы-1 с 2011 года. Ранее он водил болиды "Заубер" и "Макларен", а в "Форс Индии" находится с 2014-го года.