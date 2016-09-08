Формулу-1 продадут за 8 миллиардов долларов

В ближайшее время начнется сделка по продаже самой престижной автогоночной серии в мире Формулы-1 американской компании Liberty Media, сообщает Motorsport.com.

Компания получит 18,7 процента акций Формулы-1. Первый шаг предполагает выплату 1,1 миллиарда долларов США. Новым председателем Формулы-1 станет Чейз Кейри, исполнительный вице-президент компании 21st Century Fox. Кейри сменит Питера Брабека-Летмейта, который, однако, останется неисполнительным директором Формулы 1.

Владелец коммерческих прав Берни Экклстоун, как и сообщалось ранее, останется на посту генерального директора.

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Всего Liberty инвестирует 4,4 миллиарда долларов США, а также возьмёт на себя выплату долга Формулы 1 в размере 4,1 миллиарда долларов США. Сделка, которую планируется завершить в первом квартале 2017 года, ориентировочно обойдётся в 8 миллиардов долларов США.

CVC Capital Partners, нынешний владелец Формулы 1, сохранит за собой 65 процентов прав на ребрендированную "Formula 1 Group", однако лишится права голоса.