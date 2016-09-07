Экклстоун останется боссом Формулы-1 еще на три года

После покупки Формулы-1 компанией Liberty Media, Берни Экклстоун останется руководителем гоночной еще несколько лет. Об этом сообщил сам Экллстоун, передает BBC.

По его словам, с просьбой о продолжении работы к нему обратились новые владельцы. "Они хотят, чтобы я остался здесь еще на три года", — заявил Экклстоун агентству Reuters.

Он также добавил, что не будет присутствовать на ближайшем Гран-при Сингапура, поскольку будет в Лондоне заниматься оформлением сделки с новыми владельцами.

Напомним, компания Liberty Media, которая базируется в США, намерена приобрести контрольный пакет акций Формулы-1. Договор оценивается в 8,5 миллиарда долларов. Ожидается, что о сделке объявят 13 сентября.

Добавим, что 85-летний Берни Экклстоун является руководителем Формулы-1 в течение последних 40 лет.