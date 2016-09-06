Даты Гран-при Европы Формулы-1 и гонки "24 часа Ле-Мана" могут совпасть второй год подряд

В предварительном календаре Формулы-1 2017 года гонка в Баку "Гран-при Европы" вновь запланирована на те же дни, что и "24 часа Ле-Мана", сообщает Motorsport.com.

Гонка Ф1 в Баку и "24 часа Ле-Мана" уже пересекались в этом году, и Международная федерация автоспорта (FIA) заранее объявила, что суточный марафон 2017 года пройдет 17-18 июня, в надежде, что другие чемпионаты эту дату смогут обойти.

Однако согласно предварительному календарю нового сезона Ф1, с которым недавно ознакомились команды, Гран-при Европы вновь пройдет в те же дни, что и гонка в Ле-Мане, если только FIA не сможет настоять на переносе уик-энда в Баку. На данный момент, квалификация этапа Гран-при Ф-1 в Баку запланирована на 17 июня, гонка - на 18 июня.

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Несмотря на то, что даты этапов могут быть скорректированы, предварительный календарь, который видели команды, позволяет участникам начать планировать будущий сезон.

Ключевой датой, которую хотели узнать коллективы, является старт сезона в Австралии, намеченный сейчас на 26 марта.

Если эта дата останется неизменной, то команды проведут две четырехдневные серии тестов – с 27 февраля по 2 марта, и с 7 по 10 марта. Место проведения предсезонных тестов пока не определено.

Сразу через неделю после этапа в Австралии запланирован Гран При Китая, однако остается под вопросом можно ли это реализовать логистически.

В целом календарь повторяет схему 2016 года, с относительно большими перерывами между гонками в начале сезона и четырьмя этапами в июле. В календаре также указаны Гран-при Германии, Канады и Бразилии, несмотря на слухи, что они могут выпасть из чемпионата.

Коммерческий босс Ф1 Берни Экклстоун все еще может скорректировать расписание сезона, прежде чем оно будет предоставлено Международному совету по автоспорту для утверждения.