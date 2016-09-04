Формула-1. Росберг и "Мерседес" стали победителями Гран-при Италии
Очередная победа немецкого гонщика позволила ему сократить оставание от лидера чемпионата Льюиса Хэмилтона до двух очков.
Немецкий пилот команды "Мерседес" Нико Росберг стал победителем гонки Гран-при Италии, которая сегодня состоялась на автодроме в Монце.
Росберг обошел своего напарника и конкурента за титул чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на старте гонки, после чего не упускал лидерство. Британец в начале заезда потерял несколько позиций, но смог вернуться на второе место, где и закончил Гран-при.
Третьим финишировал гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.
Также отметим относительный успех в гонке команды "Уильямс", пилоты которой - Вальттери Боттас и Фелипе Масса - заняли шестое и девятое место. Этот результат позволил английской "конюшне" вернутся на четвертое место в Кубке конструкторов.
Результаты Гран-при Бельгии:
1. Нико Росберг, Германия ("Мерседес");
2. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес");
3. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари");
4. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари");
5. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл");
6. Вальттери Боттас, Финляндия ("Уильямс");
7. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл")
8. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия");
9. Фелипе Масса, Бразилия ("Уильямс");
10. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия").
Личный зачет:
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 250;
2. Нико Росберг ("Мерседес") - 248;
3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 161;
4. Себастьян Феттель ("Феррари") - 143;
5. Кими Райкконен ("Феррари") - 136;
6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 121;
7. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 70;
8. Серхио Перес ("Форс Индия") - 62;
9. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия) - 46;
10. Фелипе Масса ("Уильямс") - 41;
Кубок конструкторов:
1. "Мерседес" - 498;
2. "Ред Булл" - 290;
3. "Феррари" - 279;
4. "Уильямс" - 111;
5. "Форс Индия" - 108;
Следующий Гран-при Формулы-1 состоится 16-18 сентября на уличной трассе Марина Бэй в Сингапуре. До конца чемпионата осталось семь гонок.