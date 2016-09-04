Формула-1. Росберг и "Мерседес" стали победителями Гран-при Италии

Немецкий пилот команды "Мерседес" Нико Росберг стал победителем гонки Гран-при Италии, которая сегодня состоялась на автодроме в Монце.

Росберг обошел своего напарника и конкурента за титул чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на старте гонки, после чего не упускал лидерство. Британец в начале заезда потерял несколько позиций, но смог вернуться на второе место, где и закончил Гран-при.

Третьим финишировал гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.

Также отметим относительный успех в гонке команды "Уильямс", пилоты которой - Вальттери Боттас и Фелипе Масса - заняли шестое и девятое место. Этот результат позволил английской "конюшне" вернутся на четвертое место в Кубке конструкторов.

Результаты Гран-при Бельгии:

1. Нико Росберг, Германия ("Мерседес");

2. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес");

3. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари");

4. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари");

5. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл");

6. Вальттери Боттас, Финляндия ("Уильямс");

7. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл")

8. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия");

9. Фелипе Масса, Бразилия ("Уильямс");

10. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия").

Личный зачет:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 250;

2. Нико Росберг ("Мерседес") - 248;

3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 161;

4. Себастьян Феттель ("Феррари") - 143;

5. Кими Райкконен ("Феррари") - 136;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 121;

7. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 70;

8. Серхио Перес ("Форс Индия") - 62;

9. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия) - 46;

10. Фелипе Масса ("Уильямс") - 41;

Кубок конструкторов:

1. "Мерседес" - 498;

2. "Ред Булл" - 290;

3. "Феррари" - 279;

4. "Уильямс" - 111;

5. "Форс Индия" - 108;

Следующий Гран-при Формулы-1 состоится 16-18 сентября на уличной трассе Марина Бэй в Сингапуре. До конца чемпионата осталось семь гонок.