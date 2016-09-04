Формула-1. Экс-чемпион мира Баттон завершил карьеру, но может вернуться через год
11:40, 04 сентября 2016Мотор
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"Макларен" может вернуть опытного британца в гонки перед сезоном 2018 года.
Баттон приостановил карьеру в Ф-1 / f1-world.ru
Пилот "Макларен" Дженсон Баттон не будет выступать в Формуле-1 в 2017 году. Об этом он заявил накануне гонки Гран-при Италии в Монце, сообщает Sky Sports.
Британского пилота заменит в "Макларен" бельгиец Штоффель Вандорн.
При этом, Баттон подписал с "Макларен" двухлетний контракт, согласно которому в первый год будет выполнять роль посла команды и работать над развитием болида, а в 2018-м может вернуться в большие гонки.
Напомним, 36-летний Баттон сейчас является самым опытным гонщиком в Формуле-1. Свой первый Гран-при он провел в 2000-м году в составе "Уильямс", а в 2009-м стал чемпионом мира в качестве пилота команды "Брон".
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