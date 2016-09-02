Формула-1: Баттон протестирует новую систему защиты на тренировке перед Гран-при Италии

Гонщик "Макларен" Дженсон Баттон в первой тренировке Гран При Италии протестирует систему защиты головы гонщика "ореол", сообщает Autorsport.

На прошлой наделе в бельгийском Спа пилоты Нико Росберг, Нико Хюлькенберг, Даниэль Риккардо и Карлос Сайнс уже опробовали новинку.

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Тогда пилоты высказались положительно о системе, однако признали, что им нужно больше времени, чтобы привыкнуть к ней и опробовать в разных условиях.

Сегодня в первой тренировке помимо Баттона систему также будут тестировать Макс Ферстаппен и Серхио Перес.