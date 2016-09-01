Знаменитый экс-гонщик "Феррари" объявил об окончании карьере в Формуле-1

Знаменитый бразильский гонщик завершит карьеру пилота Формулы-1 по окончанию нынешнего сезона. Об этом он заявил сегодня на специальной пресс-конференции в Монце, сообщает motorsport.com.

"О своем уходе из Формулы 1 я не случайно решил объявить в Монце. Десять лет назад тоже в Монце объявил о своем уходе другой гонщик, и он вдохновлял меня больше, чем кто-либо другой – это Михаэль Шумахер.

Я перешел в "Феррари" в начале сезона, но уже тогда мне сказали, что в 2007-м придет Кими Райкконен, и таким образом мой опыт выступлений в "красном" должен был ограничиться одним чемпионатом.

Но затем Михаэль решил остановиться, и я был уверен, что это дает мне возможность провести в "Феррари" следующие сезоны. Десять лет спустя с того самого дня, в том же самом паддоке я решил объявить о своем решении", - заявил Масса.

35-летний бразилец также подчеркнул, что будет серьезно относиться к оставшимся в чемпионате гонкам, которые он проведет в команде "Уильямс".

"Я не начну относится к гонкам как пенсионер. Я продолжу делать то, что люблю: выезжать на трассу и забираться за рулем машины так высоко, как только возможно. Я хочу сделать свой вклад в эту команду, потому что впереди у нас еще есть некоторые важные задачи. "Уильямс" борется за четвертое место в Кубке конструкторов, и я постараюсь достичь с ними этой цели.

Если говорить о ближайшем будущем, то меня ждет особенный Гран-при Бразилии в Сан-Паулу. Я знаю, что официально моя последняя гонка пройдет в Абу-Даби, но эмоционально в Сан-Паулу состоится настоящее прощание", - добавил Масса.

Напомним, Фелипе Масса выступает в Формуле-1 с 2002 года. В 2008-м году он стал вице-чемпионом Ф-1, уступив титул пилоту "Макларена" Льюису Хэмилтону.