Формула-1. "Макларен" определится с составом пилотов на следующий сезон в конце сентября

Команда Формулы-1 "Макларен" опредлится с составом пилотом на следующий сезон к концу сентября. Об этом в интервью Sky Sports сообщил владелец "Макларен" Рон Деннис.

Первые переговоры по составу пилотов на следующий сезон британская команда начнет во время Гран-при Италии в Монце, а окончательное решение будет принято до Гран-при Малайзии.

"Мы всегда говорили, что в Монце начнем внутреннее обсуждение. А финальное решение будет принято в конце сентября", — заявил Деннис.

Отметим, что Гран-при Италии состоится 4 сентября, а Гран-при Малайзии - 2 октября.

На данный момент гонщиками "Макларена" являются Фернандо Алонсо и Дженсон Баттон. Ранее сообщалось, что в следующем сезоне команда может заменить 36-летнего Баттона на 24-летнего бельгийца Стоффела Вандорна.