Формула-1. В "Уильямс" переживают потерю четвертого места в Кубке конструкторов

В команде Формулы-1 "Уильямс" разочарованы потерей четвертого места в Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии, состоявшемся в минувший уик-энд. Об этом в интервью ESPN заявила босс британской "конюшни" Клэр Уильямс.

"У нас сейчас есть некоторые проблемы с шинами и аэродинамикой и не только. Я обеспокоена, потому что потеря четвертой позиции в чемпионате будет означать потерю значительной части призовых и это то, что мы не можем себе позволить", - сказала Уильямс.

Напомним, на Гран-при Бельгии пилотам команды "Форс Индия" Нико Хюлькенбергу и Серхио Пересу удалось финишировать на четвертой и пятой позиции. Такой результат позволил индийской команде впервые с начала сезона обогнать "Уильямс" в Кубке конструкторов и выйти на четвертое место, уступая лишь заведомым лидерам - "Мерседесу", "Ред Булл" и "Феррари".

На данный момент у "Форс Индия" в активе 103 очка, у "Уильямс" - 101 очко.

Минувшие два сезона "Уильямс" завершал на третьем месте в Кубке конструкторов.