Формула-1. Гонщик "Мерседес" Росберг стал победителем Гран-при Бельгии

Немецкий пилот команды "Мерседес" Нико Росберг стал победителем гонки Гран-при Бельгии, которая сегодня состоялась на автодроме в Спа.

Росберг, стартовавший с первой позиции, никому не уступил лидерство и первым пересек финишную черту. Таким образом, немец сократил оставание в чемпионате от британца Льюиса Хэмилтона на 10 очков. Теперь у Хэмилтона, который сегодня стартовал на 21-м месте и смог приехать в тройке лучших, 232 очка, а у Росберга - 223 балла.

Второе место на подиуме занял австралийский пилот "Ред Булл" Даниэль Риккардо.

Во время Гран-при произошло несколько аварий, одна из которых - с участием датского пилота "Рено" Кевина Магнуссена - привела к остановке гонки на 11-м круге.

Кроме того, очередная неудача постигла "Феррари", два пилота которой Кими Райкконен и Себастьян Феттель при "помощи" пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена столкнулись на первом повороте гонки. В результате, оба гонщика итальянской "конюшни" смогли финишировать в Топ-10, но всего лишь на шестой и девятой позиции.

Также отметим успех "Форс Индия", оба пилота которой финишировали в Топ-5. Благодаря этому команда впервые в сезоне обошла "Уильямс" в Кубке конструкторов и теперь занимает в нем четвертое место.

Результаты Гран-при Бельгии:

1. Нико Росберг, Германия ("Мерседес");

2. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл");

3. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес");

4. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия");

5. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия");

6. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари");

7. Фернандо Алонсо ("Макларен")

8. Вальттери Боттас, Финляндия ("Уильямс");

9. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари");

10. Фелипе Масса ("Уильямс");

Личный зачет:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 232;

2. Нико Росберг ("Мерседес") - 223;

3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 151;

4. Себастьян Феттель ("Феррари") - 128;

5. Кими Райкконен ("Феррари") - 124;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 115;

7. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 62;

8. Серхио Перес ("Форс Индия") - 58;

9. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия) - 45

10. Фелипе Масса ("Уильямс") - 39;

Кубок конструкторов:

1. "Мерседес" - 455;

2. "Ред Булл" - 274;

3. "Феррари" - 252;

4. "Форс Индия" - 103;

5. "Уильямс" - 101;