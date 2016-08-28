Формула-1. Гонщик "Мерседес" Росберг стал победителем Гран-при Бельгии
Льюис Хэмилтон, прорвавшийся по ходу гонки с 21-го на 3-е место, продолжает возглавлять генеральную классификацию.
Немецкий пилот команды "Мерседес" Нико Росберг стал победителем гонки Гран-при Бельгии, которая сегодня состоялась на автодроме в Спа.
Росберг, стартовавший с первой позиции, никому не уступил лидерство и первым пересек финишную черту. Таким образом, немец сократил оставание в чемпионате от британца Льюиса Хэмилтона на 10 очков. Теперь у Хэмилтона, который сегодня стартовал на 21-м месте и смог приехать в тройке лучших, 232 очка, а у Росберга - 223 балла.
Второе место на подиуме занял австралийский пилот "Ред Булл" Даниэль Риккардо.
Во время Гран-при произошло несколько аварий, одна из которых - с участием датского пилота "Рено" Кевина Магнуссена - привела к остановке гонки на 11-м круге.
Кроме того, очередная неудача постигла "Феррари", два пилота которой Кими Райкконен и Себастьян Феттель при "помощи" пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена столкнулись на первом повороте гонки. В результате, оба гонщика итальянской "конюшни" смогли финишировать в Топ-10, но всего лишь на шестой и девятой позиции.
Также отметим успех "Форс Индия", оба пилота которой финишировали в Топ-5. Благодаря этому команда впервые в сезоне обошла "Уильямс" в Кубке конструкторов и теперь занимает в нем четвертое место.
Результаты Гран-при Бельгии:
1. Нико Росберг, Германия ("Мерседес");
2. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл");
3. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес");
4. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия");
5. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия");
6. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари");
7. Фернандо Алонсо ("Макларен")
8. Вальттери Боттас, Финляндия ("Уильямс");
9. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари");
10. Фелипе Масса ("Уильямс");
Личный зачет:
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 232;
2. Нико Росберг ("Мерседес") - 223;
3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 151;
4. Себастьян Феттель ("Феррари") - 128;
5. Кими Райкконен ("Феррари") - 124;
6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 115;
7. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 62;
8. Серхио Перес ("Форс Индия") - 58;
9. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия) - 45
10. Фелипе Масса ("Уильямс") - 39;
Кубок конструкторов:
1. "Мерседес" - 455;
2. "Ред Булл" - 274;
3. "Феррари" - 252;
4. "Форс Индия" - 103;
5. "Уильямс" - 101;