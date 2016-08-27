Формула-1: Росберг выиграл квалификацию Гран-при Бельгии

В Спа завершилась квалификация этапа Формулы-1 Гран-при Бельгии, где самый быстрый результат продемонстрировал немецкий пилот Нико Росберг из команды Мерседес, сообщает Motorsport.com.

Немец проехал круг за 1 минуту 46.744 секунды.

28-й в карьере и шестой в сезоне поул достался Росбергу без серьезного соперничества – его партнер по команде Льюис Хэмилтон заранее знал, что из-за многочисленных замен компонентов мотора все равно стартует в гонке последним, потому в субботу предпочел сберечь шины.

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В итоге немецкий гонщик опередил на 0,149 секунды Макса Ферстаппена – голландский тинейджер впервые пробился на первый стартовый ряд, став там самым юным пилотом в истории Ф1.

Всего несколько тысячных Ферстаппену уступил Кими Райкконен. Финн, прежде четырежды побеждавший в Спа, ошибся на первой быстрой попытке, проехав по гравию, но вновь доказал, что обладает потрясающей психологической устойчивостью, безукоризненно проведя вторую.

Гонка Гран-при Бельгии состоится в воскресенье, 28 августа.