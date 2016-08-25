Формула-1. Бразилец Масса может остаться без команды на следующий сезон

Бразильский экс-пилот "Феррари", а ныне гонщик "Уильямс" Фелипе Масса может остаться без команды на следующий сезон, сообщает grandprix.com.

"Уильямс" накануне нового сезона планирует пересмотреть состав гонщиков, и контракт с Массой может быть не продлен. Вариантом для бразильца могла стать команда Формулы-1 "Рено", но после того, как менеджер Массы поругался с руководством французской "конюшни", их сотрудничество не выглядит возможным.

Масса также мог бы продолжить карьеру в серии "Индикар", где уже выступает ряд бразильских пилотов, но участвовать в этих гонках не горит желанием сам Фелипе. "Меня не интересуют гонки на овалах, потому что риски для пилотов здесь очень большие, а влияние водителя на результат меньше, чем на обычной гоночной трассе", - заявил бразилец.

Кроме того, представители бразильца недавно побывали на заездах чемпионата мира по гонкам на выносливость, но производители "Порше", "Ауди" и "Тойота" отнеслись к сотрудничеству с Массой без энтузиазма.

Напомним, 36-летний Фелипе Масса проводит 15-й сезон в Формуле-1. Лучшие времена гонщика прошли в 2006-2013 годах, когда он выступал за "Феррари". В 2008-м году он боролся за чемпионство, но уступил первое место пилоту "Макларена" Льюису Хэмилтону.