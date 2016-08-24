Формула-1. "Заубер" может потерять 35 миллионов долларов, если не обгонит "Манор" в Кубке конструкторов

Команда, которая займет последнее 11-е место в Кубке конструкторов по итогам сезона Формулы-1, недосчитается 35 миллионов долларов, сообщает Blick.

Отмечается, что наихудшая команда чемпионата получит свое выступление 10 миллионов долларов, в то время как попадание в Топ-10 сезона гарантирует команде сразу 45 миллионов.

Таким образом, во второй части сезона борьба за очки между командами-аутсайдерами Ф-1 "Заубером" и "Манором" станет еще более активной. На данный момент у "Заубера" нет очков в турнирной таблице сезона, а "Манор", благодаря десятому месту немца Паскаля Верляйна на Гран-При Австрии, завоевал одно очко.

Также среди аутсайдеров находится "Рено" с шестью очками в активе, которые в четвертой гонке сезона на Гран-при России взял Кевин Магнуссен.

Отметим, что "Манор" - команда Формулы-1, имеющая самый скромный бюджет и штат сотрудников. Во время летней паузы в сезоне "Манор" поменял в своем составе индонезийского пилота Рио Харьянто на француза Эстебана Окона.

"Заубер" в начале сезона имел долги перед своими сотрудниками и мог прекратить существование. Однако несколько месяцев назад у команды появились новые владельцы, и теперь ей уже не угрожает ликвидация. Гонщиками "Заубера" являются бразилец Фелипе Наср и швед Маркус Эрикссон.