Формула-1. Россиянин Квят хочет остаться в "Торо Россо" на следующий сезон

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят хотел бы провести следующий сезон в составе своей нынешней команды "Торо Россо". Об этом он заявил в комментарии motorsport.com.

"Мне нравится команда, а ей, похоже, комфортно со мной. Я считаю, что регламент следующего сезона больше подойдет моему стилю пилотирования", — считает Квят.

Напомним, Даниил Квят начинал сезон в команде "Ред Булл", но еще в первой части сезона руководство команды отправило его в свою дочернюю команду "Торо Россо" взамен на Макса Ферстаппена.

В "Торо Россо" Квят провел восемь гонок и смог заработать в них лишь два очка. В этих же восьми гонках другой пилот команды испанец Карлос Сайнс набрал 32 очка.

При этом молодой французский пилот Макс Гасли уже выразил готовность заменить Квята в "Торо Россо".