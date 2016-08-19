Формула-1. Мотористы "Макларена" признали свое отставание от двигателей на машинах "Ред Булл"

Компания "Хонда" производит лишь четвертые по силе двигатели в Формуле-1. Это в интервью autosport.com признал руководитель проекта "Хонда" в Ф-1 Юсуке Хасегава.

"Мы только четвертые. Иерархия такая: "Мерседес", "Феррари", "Рено" и потом "Хонда". Наше отставание от "Рено" огромно. Я был удивлен их прогрессом, они отлично поработали.

В следующем году мы планируем достичь уровня моторов "Мерседес". Не знаю, реально ли это, но такова наша цель", - заявил японский специалист.

Напомним, "Хонда" второй год подряд поставляет моторы команде "Макларен". Британская команда идет на седьмом месте в кубке конструкторов, уступая командам, которые используют двигатели "Мерседес", "Феррари" или "Рено".