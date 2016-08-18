Формула-1. Гонщик "Рено" Магнуссен хочет от команды определенности

Датский пилот команды "Рено" Кевин Магнуссен призвал свою команду быстрее принять решение относительно дальнейшего сотрудничества с ним. Об этом сообщает motorsport.com.

"Конечно, я хочу быть частью команды и хочу в ней остаться. Я верю, что эта команда в будущем добьется успеха и я хочу быть частью этого. Переговоры продолжаются, но пока нет определенности. Я надеюсь, решение будет принято как можно скорее", - заявил Магнуссен.

Напомним, 23-летний гонщик проводит в Формуле-1 третий сезон. Ранее он был основным гонщиком, а потом тест-пилотом "Макларена", в с 2016 года ездит за "Рено".

В нынешнем сезоне Магнуссен в 12 гонках набрал шесть очков и занимает с этим показателем 16-е место в генеральной классификации. При этом его партнер британец Джолион Палмер очков не набирал вовсе.