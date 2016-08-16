Экс-босс "Феррари" уверяет, что Шумахеру становится лучше

Знаменитый гонщик Формулы-1 Михаэль Шумахер, попавший в тяжелую аварию, "реагирует на лечение". Об этом в интервью Marca сообщил экс-глава автомобильной компании "Феррари" Лука Ди Монтедземоло.

"Я был очень рад узнать, что он "реагирует на лечение". Я знаю, насколько он силен. Уверен, что благодаря его решимости, которая будет иметь решающее значение, он выйдет из этой очень-очень сложной ситуации", - заявил Ди Монтедземоло.

Напомним, Михаэль Шумахер попал в аварию во время катания на лыжах в 2013 году. Он провел несколько месяцев в коме, но смог выйти из нее. Новостей о состоянии здоровья знаменитого гонщика немного. Известно, что он может сидеть в кресле, но по-прежнему передвигается на коляске с помощью докторов. Он узнает родственников, но не разговаривает, так как мышцы его лица атрофировались.

Михаэль Шумахер - семикратный чемпион Формулы-1. Пять титулов он выиграл за рулем "Феррари", когда президентом автокомпании был Лука Ди Монтедземоло.