Формула-1. Французский гонщик готов заменить россиянина Квята в "Торо Россо"

Французский пилот молодежной программы "Ред Булл" Пьер Гасли заявил о своем желании стать основным гонщиком "Торо Россо" в сезоне-2017. Об этом сообщает gpupdate.net.

"У меня есть четкая цель: я хочу выступать в составе "Торо Россо" в 2017-м. Я стараюсь изо всех сил, чтобы заслужить этот шанс. Пока что в GP2 все идет хорошо. Мне важно удержать лидерство и показать "Ред Булл", что я готов к Формуле-1", - заявил 20-летний гонщик.

Ранее появились слухи о том, что Гасли может уже в нынешнем сезоне заменить в "Торо Россо" россиянина Даниила Квята, который неудачно проводит чемпионат. Гасли не против такого развития событий.

"Честно говоря, я не обращаю на эти слухи внимания. Если мне позвонят, я буду готов, но пока я фокусируюсь на своих проблемах", - сказал француз.

Напомним, Даниил Квят начинал сезон в команде "Ред Булл", но еще в первой части сезона руководство команды отправило его в свою дочернюю команду "Торо Россо" взамен на Макса Ферстаппена.

В "Торо Россо" Квят провел восемь гонок и смог заработать в них лишь два очка. В этих же восьми гонках другой пилот команды испанец Карлос Сайнс набрал 32 очка.