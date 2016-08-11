"Макларен" признан самой ненадежной командой Формулы-1 - СМИ

Болиды британской команды Формулы-1 "Макларен-Хонда" являются самыми ненадежными в Формуле-1. К такому выводу пришли журналисты издания auto-motor-und-sport на основе статистических данных.

За первые 12 гонок сезона болиды Фернандо Алонсо и Дженсона Баттона ломались шесть раз. По четыре раза машины отказывали у пилотов "Рено" и "Торо Россо".

Самой стабильной командой чемпионата является "Уильямс", болиды которой ломались три раза, но прошли 94,4% всех возможных кругов.

Читайте такжеФормула-1: будущее Баттона в "Макларен" определится в сентябреУ лидера чемпионата "Мерседес" не было ни одной случайной поломки, а статистику команды подпортила авария Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Испании, когда из строя вышли оба болида.

"Мерседес" прошел 90,2% всех возможных кругов, занимая в этом рейтинге четвертое место, позади "Уильямс", "Ред Булл" и "Форс Индия". "Феррари", прошедшая 82,6% кругов, занимает здесь десятое место, опережая лишь "Рено".