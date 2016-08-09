Формула-1: "Форс-Индия" желает сохранить своих пилотов на следующий год

Исполняющий обязанности руководителя команды Формулы-1 "Форс-Индия" Боб Фернли надеется, что пилоты команды Серхио Перес и Нико Хюлькенберг останутся в "конюшне" на сезон-2017. Об этом сообщает Motorsport.

Особенно непростая ситуация с Пересом. Он, как и Хюлькенберг, уже подписал первую часть контракта на следующий сезон, и теперь под вопросом остаются коммерческие соглашения "Форс Индии" с мексиканским пилотом.

"Это достаточно простой процесс, однако он становится все сложнее, – объяснил Фернли. – Оба наших гонщика обладают контрактами на следующий сезон. Дальше многое зависит от коммерческой стороны дела, потому что мы связаны крупными коммерческими соглашениями со спонсорами Серхио.

Читайте такжеЗа два провальных года в Формуле-1 "Макларен" потерял 37% своей стоимостиЭто разные решения и разные дискуссии. Впрочем, общая суть остается неизменной: мы хотим сохранить прежний состав команды. Таким образом, я искренне надеюсь, что мы сможем удержать всех его спонсоров – пусть даже это и не является приоритетом. Приоритетом для нас остается сохранность состава".

При этом, босс "Форс Индии" подчеркнул, что на решение Переса и его спонсоров может повлиять успешное выступление команды в нынешнем сезоне.

"Если нам удастся опередить "Уильямс" и занять четвертое место, впереди окажутся лишь три заводские команды. Таким образом, от нас можно будет уйти или в худшую команду, или в другую серию. От нас же требуется сделать всё возможное, чтобы ограничить их выбор", - заявил Фернли.

Отметим, что на данный момент Серхио Перес и Нико Хюлькенберг занимают соответственно восьмое и десятое место в личном зачете пилотов Формулы-1. При этом, "Форс Индия" находится на пятом месте в Кубке конструкторов, уступая 15 очков "Уильямс", который идет четвертым.