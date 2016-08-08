Полиция предотвратила теракт во время Гран-при Сингапура в Формуле-1

Полиция предотвратила возможный теракт во время проведения в Сингапуре Гран-при Формулы-1, сообщает Mirror.

Шесть сторонников "Исламского государства" намеревались запустить серию ракетных атак с острова Батам, который находится в 10 милях от Сингапура и контролируется Индонезией. Все террористы задержаны полицией.

Сообщается, что арестованные члены банды связаны с 32-летним Бахруном Наимом, выпускником индонезийского университета, который обвиняется в организации теракта в Джакарте шесть месяцев назад. Сейчас Наим сотрудничает с ИГИЛ.

Напомним, Гран-при Сингапура должно состояться 18 сентября. Гонка по улицам Сингапура является единственной в календаре Формулы-1, которая проходит в темное время суток при искусственном освещении.

За восемь лет проведения Гран-при Сингапура четыре раза его победителем становился Себастьян Феттель, по два раза выигрывали Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо.