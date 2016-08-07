Формула-1: будущее Баттона в "Макларен" определится в сентябре

Британский гонщик команды Формулы-1 "Макларен-Хонда" Дженсон Баттон определится со своим будущим в ближайшем сентябре. Об этом он сказал в интервью F1i.

По словам чемпиона мира 2009 года, первым делом он проведет переговоры с руководством своей нынешней команды.

"Я еще не разговаривал с командой. В сентябре мы сядем за стол переговоров и все обсудим. Тогда я решу — стоит ли продолжать выступать в Формуле-1, хочет ли "Макларен" видеть меня у себя или будет другое развитие событий", — сказал Баттон.

36-летний пилот также допустил, что после нынешнего сезона завершит карьеру в автоспорте.

"Если я не буду в Формуле-1, то не знаю, где окажусь. Просто немного повеселюсь. Я прожил всю свою жизнь по расписанию, а теперь вдруг останусь без своего графика? Такое случится впервые за последне 18 лет. Это будет захватывающий момент. Жизнь полна возможностей и за пределами автоспорта", - заявил британец.

Как сообщал УНИАН, ранее в услугах Баттона выражали заинтересованность в команде "Уильямс". При этом, британская "конюшня" не желает слишком долго ждать решения Баттона.

Также отметим, что вчера был 10-летний юбилей первой победы Баттона в гонке Формулы-1. В 2006 году Дженсон в качестве пилота "БАР-Хонда" стал победителем Гран-при Венгрии.