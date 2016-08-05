Знаменитый гонщик Формулы-1 предложил разместить на трибунах автодромов "покемонов"

Знаменитый британский гонщик Дэвид Култхард предложил Формуле-1 подписать контракт с создателями игры Pockemon Go, сообщает auto-motor-und-sport.

По замыслу 45-летнего экс-пилота команд "Уильямс", "Макларен" и "Ред Булл", такое решение сможет привлечь на трибуны болельщиков.

Читайте такжеАлонсо: "Чтобы выиграть титул чемпиона, нужно ездить за "Мерседес" или "Макларен""Я хотел бы подписать контракт с Pockemon Go и скрыть маленьких монстров на трибунах. Таким образом, можно было бы привлечь на гонки Формулы-1 многих молодых людей", - заявил Култхард, ныне работающий комментатором гонок.

Напомним, Дэвид Култхард выступал в Формуле-1 с 1994 по 2008 год. Лучшие годы Култхарда прошли в команде "Макларен-Мерседес", с которым британец один раз становился вице-чемпионом Ф-1 и еще три раза занимал третье место в чемпионате.