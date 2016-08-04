Алонсо: "Чтобы выиграть титул чемпиона, нужно ездить за "Мерседес" или "Макларен"

Двукратный чемпион мира в классе гонок Формулы-1 Фернандо Алонсо считает, что выиграть третий титул ему могут помочь только две команды - "Мерседес" и "Макларен-Хонда". Об этом он заявил в интервью F1i.com.

При этом он подчеркнул, что не жалеет о своем уходе из "Феррари" в "Макларен" в 2014 году, несмотря на более высокое место итальянской конюшник в Кубке конструкторов.

"Каждый год вы чувствуете стресс, поскольку не выигрываете, и со временем кажется, что это ваша вина. Но то, что сейчас "Феррари" тоже перестал побеждать, для меня не является облегчением. Я не желаю проблем "Феррари", потому что это команда, которая всегда будет оставаться в моем сердце.

Читайте такжеФормула-1: "Уильямс" поторапливает Баттона принять решение о переходе из "Макларена"Но если говорить о моих надеждах на третий титул, то для этого нужно сидеть за рулем "Мерседес" или "Макларен-Хонда". Таково мое мнение", — отметил испанец.

Напомним, Фернандо Алонсо стал чемпионом Формулы-1 в 2005 и 2006 году, выступая за "Рено". Позже он провел пять лет в "Феррари", трижды завершая сезон на втором месте. С 2015 года испанец - пилот "Макларен-Хонда".

В нынешнем сезоне Алонсо лишь три раза завершал гонки в очковой зоне, а "Макларен" находится на седьмом месте в Кубке Конструкторов с 42 очками. Пилоты "Феррари" также в нынешнем сезоне не выигрывали гонок, и после Гран-при Германии опустились на третье место в Кубке конструкторов - на счету итальянской команды 242 очка.