Формула-1: "Уильямс" поторапливает Баттона принять решение о переходе из "Макларена"

Команда Формулы-1 "Уильямс" желает подписать контракт на следующий сезон с гонщиком "Макларена" Дженсоном Баттоном, сообщает Sport Arena, ссылаясь на Press Association Sport.

При этом, "Уильямс" желает, чтобы 36-летний пилот поскорее определился, хочет ли он выступать в этой команде. Ждать решения Баттона до последнего в британской команде не намерены.

Читайте такжеФанаты призвали пилота "Макларен" уйти из Формулы-1 ради карьеры в Top Gear"Да, мы были бы рады заключить контракт с Баттоном, но он сам должен сделать первый шаг, а мы будем защищать свои интересы", — сказала заместитель руководителя "конюшни" Клэр Уильямс.

"Нам нужен умный гонщик, который демонстрирует свои навыки и талант за рулем болида, а также за пределами трассы. Но Баттон — не единственный вариант для нас", - добавила она.

Напомним, контракт Баттона с "Маклареном" истекает по окончании нынешнего сезона. Руководство "Макларена" еще не решило, продлевать ли контракт с ветераном.

Дженсон Баттон начинал карьеру пилота Формулы-1 именно в "Уильямс", за который отъездил один сезон в 2000 году. В 2009 году он стал чемпионом Формулы-1 в составе команды "Брон", за "Макларен" он выступает с 2010 года.