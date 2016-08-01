Бразильская полиция спасла похищенную тещу главы Формулы-1 Экклстоуна

Бразильская полиция спасла похищенную в своем доме в Сан-Паулу Апаресиду Шунк, тещу босса "Формулы-1" Берни Экклстоуна. Об этом сообщает Motorsport со ссылкой на Veja.

Как сообщал УНИАН, Шунк была похищена 22 июля. Похитители требовали за освобождение 67-летней Шунк 36,5 миллионов долларов, которые должны были быть разделены на четыре части и переданы в разных сумках.

Однако самого крупного выкупа в истории Бразилии удалось избежать благодаря действиям полиции, которая обнаружила тещу Экклстоуна в пригороде Сан-Паулу, городе Котия.

В результате операции было совершено два ареста. Отмечается, что с Шунк все в порядке, и она не пострадала во время освобождения.

85-летний Берни Экклстоун считается одним из самых богатых и влиятельных людей в мире спорта, его состояние оценивается в 3,1 млрд долларов.

Апаресида Шунк является матерью 38-летней Фабианы Флози, с которой Экклстоун обвенчался в 2012 году.