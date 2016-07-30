Формула-1: Росберг выиграл квалификацию Гран-при Германии

Пилот "Мерседес" Нико Росберг завоевал поул-позицию по итогам квалификации этапа Формулы-1 Гран-при Германии в Хоккенхайме, сообщает Autosport.com.

В топ-десятку пробились три ведущие команды и еще два коллектива, а именно Williams и Force India, использующие моторы Mercedes. Эти результаты стали доказательством того, что мощность двигателя является определяющим фактором на Хоккенхаймринге.

Очень быстрое время в своих первых попытках заключительной части заезда продемонстрировали Хэмилтон и Росберг, однако Нико, в отличие от своего напарника по команде, не сумел закончить быстрый круг по причине проблемы с электроникой: немец замедлился сразу после второй отсечки времени.

Хэмилтон тем временем проехал свой быстрый круг за очень быстрые 1.14,486, а Даниэль Риккардо из Red Bull Racing уступил действующему чемпиону мира всего 0,240 секунды.

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За пять минут до конца сессии Mercedes выпустила Росберга на его единственный быстрый круг, и Нико сумел обновить результат Хэмилтона на 0,123 секунды.

Льюис, в свою очередь, ошибся в своей второй попытке на среднем секторе трассы и не смог превзойти результат местного любимца. Третьим остался Риккардо, а вместе с ним со второго ряда примет старт Макс Ферстаппен.

Пятое и шестое места достались Кими Райкконену и Себастьяну Феттелю. Позиции с седьмой по десятую распределили Нико Хюлькенберг, Валттери Боттас, Серхио Перес и Фелипе Масса.

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Германии состоится 31 июля.