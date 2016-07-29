Формула-1: Росберг лидирует на первой тренировке Гран При Германии

В Германии стартовал этап "Формулы-1" на Хоккенхаймринге, где в первой тренировке лучшее время показал Нико Росберг из "Мерседес", который идет на 2-м месте в общем зачете соревнований, сообщает autosport.com.

Лучший результат был показан, едва тренировка перевалила за экватор. Преодолевая дистанцию на шинах Supersoft Росберг проехал на секунду быстрее предыдущего лучшего результата – 1:15.517.

Читайте также"Формула-1: Хэмилтон надеется на первую победу в Германии после 2008 года

Его партнер по команде и лидер нынешнего чемпионата британский пилот Люис Хэмилтон отстал от победителя на 0,326 секунды. Третий результат - на счету Себястьяна Феттеля из "Феррари" - 1,150 секунды отставания.

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Германии состоится 31 июля и станет последней перед большим 4-недельным перерывом в сезоне "Формулы-1".