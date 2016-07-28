Формула-1: Гран-при Италии еще на четыре года останется в Монце

Гран-При Италии в классе Формулы-1 по-прежнему будет проходить на автодроме в Монце, что находится в предместье Милана. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Президент Федерации автоспорта Италии Анджело Стикки Дамиани договорился с боссом Формулы-1 Берни Экклстоуном о новом четырехлетнем контракте на проведение Гран-при Италии в Монце. Читайте такжеДуэт пилотов "Мерседес" побил достижение "Феррари" времен ШумахераЭкклстоун подтвердил, что сделка близка к завершению.

Соглашение обойдется Федерации в 88 миллионов евро. Кроме того, регион Ломбардия будет платить за каждый из четырех Гран-при по 5 миллионов евро.

Напомним, ранее ходили слухи, что Гран-при Италии может быть перенесен в Имолу - итальянский город, где ранее проходило Гран-при Сан-Марино.

В нынешнем сезоне Гран-при Италии состоится 4 сентября. Во время прошлогоднего чемпионата гонку в Монце выиграл британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон.