"Формула-1: Хэмилтон надеется на первую победу в Германии после 2008 года

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился своими ожиданиями от предстоящего Гран При Германии, сообщает Autosport.com.

«Было здорово выиграть в Венгрии после не самого простого уик-энда. Если я смог подняться на вершину при не самых идеальных обстоятельствах, то это очень хорошо, – заявил Хэмилтон. – Теперь мы отправляемся в Германию, на ещё одну домашнюю гонку для команды после Сильверстоуна. В последний раз я побеждал в Хоккенхайме ещё в 2008 году. Кажется, будто прошла целая жизнь. Но у меня очень приятные воспоминания об этой трассе и самой стране", - отмечает Хэмилитон.

"В начале своей карьеры я очень много гонялся на Хоккенхаймринге, и, конечно, являлся частью семьи Mercedes. Было бы здорово подарить ещё одну победу всем нашим сотрудникам и команде перед летним перерывом. Последние несколько гонок сложились для меня весьма удачно, так что если я сохраню этот импульс в предстоящий уик-энд, то буду в хорошей форме», - добавил британский гонщик.

Действующий победитель Гран При Германии Нико Росберг рассчитывает отыграться после 2-го места на Хунгароринге в прошлые выходные и потери лидерства в чемпионате.

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«Было очень обидно потерять гонку в Венгрии в первом повороте, – сказал Росберг. – Но я был очень доволен своим темпом по ходу уик-энда, так что с уверенностью смотрю в будущее. Здорово так скоро вернуться за руль, особенно приятно, что это будет моя вторая домашняя гонка".

"Несколько недель назад я пилотировал в Хоккенхайме чемпионскую машину Мики Хаккинена. Это навеяло много воспоминаний – с моего детства в DTM рядом с папой и до победы в 2014 году. Хочется надеяться, что мне удастся повторить это достижение для болельщиков и всех в Mercedes. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы принести сотрудникам команды результат, которого они заслуживают, прежде чем мы отправимся на каникулы», - добавил пилот "Мерседес".

Как сообща УНИАН, Гран-при Германии состоится 29-31 июля в Хоккейнхайме.