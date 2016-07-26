Дуэт пилотов "Мерседес" побил достижение "Феррари" времен Шумахера

Пилоты команды Формулы-1 "Мерседес" Льюис Хэмилтон и Нико Росберг во время прошедшего в воскресенье Гран-при Венгрии заняли первое и второе место в гонке. Это был 25-й дубль пилотов "Мерседес", выступающих вдвоем за команду с 2013 года, сообщает auto-motor-und-sport.de.

Таким образом, Хэмилтон и Росберг по количеству дублей превзошли дуэт Михаэля Шумахера и Рубенса Бариккелло, которые выступали в "Феррари" с 2000-го по 2005-й год. В активе немецко-бразильской пары гонщиков 24 титула.

Отметим, что Росберг является гонщиком "Мерседес" в течение семи лет, и первые три года в этой команде его партнером был Михаэль Шумахер.

Как сообщал УНИАН, после Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон обогнал Нико Росберга в генеральной классификации пилотов в нынешнем сезоне Формулы-1.