Формула-1: "Ред Булл" собирается обойти "Феррари" в Кубке конструкторов

Команда Формулы-1 "Ред Булл" намерена обойти "Феррари" в Кубке конструкторов перед летней паузой в чемпионате. Об этом заявил босс австрийской "конюшни" Кристиан Хорнер, сообщает Motorsport.

На данный момент "Ред Булл" отстает от "Феррари" на одно очко, а до месячного перерыва в Формуле-1 осталась одна гонка - Гран-при Германии в Хоккенхайме.

"Полагаю, наша цель – попытаться опередить "Феррари" до летнего перерыва. Сделать это в Хоккенхайме будет сложно – эта трасса, пожалуй, не входит в число наиболее удобных для нас. Однако мы с нетерпением ждем старта в Германии", - заявил Хорнер.

Читайте такжеФормула-1: Хэмилтон победил на Гран-при Венгрии и стал новым лидером чемпионатаОтмечается, что после прошлого сезона ожидания "Ред Булл" от новой кампании были умеренными. Тем не менее, серьезный прогресс моторов "Рено" в сочетании с превосходными характеристиками шасси позволил команде Хорнера провести сильную первую половину сезона.

"Перед началом сезона мы считали, что нам очень повезет, если мы завершим его в первой пятерке. Так что борьба с "Феррари", отставание от них к середине сезона на одно очко и победа в Гран-При – это просто здорово", - заявил босс "Ред Булл".

Напомним, безусловным лидером Кубка конструкторов является команда "Мерседес". Гонка Гран-при Германии состоится 31 июля.