Формула-1: Хэмилтон победил на Гран-при Венгрии и стал новым лидером чемпионата

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии в Формуле-1. Этот успех позволил ему обойти партнера по "конюшне" Нико Росберга в личном зачете и возглавить турнирную таблицу чемпионата.

Хэмилтон, стартовавший вторым, обогнал Росберга уже на первом повороте гонки на Хунгароринге, после чего не уступал лидерство. Росберг доехал до финиша вторым.

Третье место на подиуме занял пилот команды "Ред Булл" Даниэль Риккардо, выдержавший в конце гонки натиск пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля. Благодаря этому результату Риккардо обогнал в личном зачете другого пилота "Феррари" Кими Райкконена и вышел на третье место.

Результаты Гран-при Венгрии:

1. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес");

2. Нико Росберг, Германия ("Мерседес");

3. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл");

4. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари");

5. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл");

6. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари");

7. Фернандо Алонсо, Испания ("Макларен");

8. Карлос Сайнс, Испания ("Торо Россо");

9. Вальттери Боттас, Финляндия ("Уильямс");

10. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия").

Личный зачет:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 192;

2. Нико Росберг ("Мерседес") - 186;

3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 115;

4. Кими Райкконен ("Феррари") - 114;

5. Себастьян Феттель ("Феррари") - 110;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 100;

7. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 56;

8. Серхио Перес ("Форс Индия") - 47;

9. Фелипе Масса ("Уильямс") - 38;

10. Карлос Сайнс ("Торо Россо") - 30.

Кубок конструкторов:

1. "Мерседес" - 381;

2. "Феррари" - 224;

3. "Ред Булл" - 220;

4. "Уильямс" - 94;

5. "Форс Индия" - 77.