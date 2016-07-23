Формула-1: Росберг выиграл квалификацию Гран-при Венгрии

На автодроме Хунгароринг завершилась квалификация очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 сезона 2016 года, где быстрейший круг проехал немец Нико Росберг, сообщает F-1news.

Пилот "Мерседес" опередил своего партнера по команде британца Льюиса Хэмилтона на 0,143 секунды.

Перед началом квалификации прошел сильнейший дождь, что существенно повлияло на предстартовые рассклады. К началу гонки погода уже наладилась, но лужи на трассе создавали определенные препятствия для гонщиков.

Читайте такжеФормула-1: Росберг подписал новый контракт с "Мерседесом"

Затем дождь продолжился уже непосредственно во время квалификации, вынудив организаторов вывесьть красные флаги и прервать соревнования.

В итоге, свой быстрейший круг Росберг проехал за 1 минуту 19,965 секунды, став единственным, кто преодолел дистанцию быстрее 1 минуты 20 секунд. Хэмилтон занял 2-е место, Даниэль Риккардо из "Ред Булл" - 3-е - 0,315 секунды отставания.

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 24 июля.