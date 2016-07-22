Формула-1: Росберг подписал новый контракт с "Мерседесом"

Вице-чемпион мира в гонках класса Формулы-1 Нико Росберг подписал новый контракт на следующие два сезона со своей нынешней командой "Мерседес", сообщает официальный сайт "Серебрянных стрел".

Росберг является гонщиком "Мерседес" с 2010 года. За это время он выиграл 19 Гран-при, в том числе пять в нынешнем сезоне. Сейчас немецкий пилот является лидером генеральной классификации Ф-1, опережая на одно очко своего партнера по команде британца Льюиса Хэмилтона.

В 2014 и 2015 годах 31-летний гонщик становился вице-чемпионом мира.

Читайте такжеФормула-1: Росберга оштрафовали на 10 секунд и сместили на третье место по итогам Гран-при ВеликобританииТаким образом, в следующем сезоне Формулы-1 составы топ-команд останутся неизменными. "Мерседес" будут представлять Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, "Феррари" — Себастьян Феттель и Кими Райкконен, "Ред Булл" — Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен.

Как сообщал УНИАН, ранее Росберг заявлял, что не поддерживает дружеские отношения со своим партнером по команде "Мерседес" Льюисом Хэмилтоном.