Формула-1: пилот "Феррари" Феттель раскритиковал ограничение на радиопереговоры и соблюдение границ трассы

Гонщик Ferrari Себастьян Феттель раскритиковал ограничение радиопереговоров и подверг критике намерение FIA наказывать пилотов за нарушение границ по ходу гоночного уик-энда в Венгрии, сообщает Autosport.com.

«Это полная чушь. Все проблемы, которые у нас есть с радиопереговорами, выглядят просто смешно, – сказал Феттель. – Я смотрел запись гонки в Сильверстоуне и пришёл к выводу, что зрителю интересно, когда гонщик начинает немного паниковать, а вместе с ним начинает паниковать команда".

«Думаю, это добавляет человеческого фактора такому технически сложному виду спорта. Так что это неправильное направление. Разве что в радиопереговорах стало меньше скучных сообщений, поэтому я не вижу смысла», - добавил пилот.

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Четырёхкратный чемпион мира также остался недоволен электронными устройства, которые были установлены в четвёртом и 11-м поворотах Хунгароринга для того, чтобы следить за соблюдением пределов трассы.

«Я думаю, что это вина FIA, если при выезде за пределы можно проехать быстрее, чем на самой трассе, – сказал Феттель. – Я прошёл по треку сегодня, и это довольно разочаровывающе».

Как сообщал УНИАН, Гран-при Венгрии на трассе Хунгароринг состоится 24 июля.

На данный момент Феттель находится на 5-м месте в личном зачете (98 очков), отставая на 70 баллов от лидера чемпионата немца Нико Росберга из "Мерседес". В Кубке конструкторов "Феррари" занимает 2-е место в острой борьбе с "Ред Булл" (204 и 198 баллов), существенно отставая от лидирующего "Мерседес" (335).