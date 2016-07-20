Формула-1: Новым владельцем "Заубера" стала компания Longbow Finance

Новым владельцем команды из Хинвила (Швейцария) стала швейцарская инвестиционная компания Longbow Finance, сообщает Аutosport.com.

В 2016 году Заубер столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами и на протяжении нескольких месяцев с задержкой выплачивала зарплату персоналу, при этом доработка машины была фактически "заморожена". После десяти первых гонок швейцарская конюшня оказалась единственной, кто не смог заработать ни одного очка.

В течение нескольких последних недель руководство команды вело переговоры о продаже, и во вторник, наконец, соглашение с Longbow Finance было подписано.

Мониша Кальтенборн сохранит пост генерального директора и руководителя команды, в то время как основатель проекта Петер Заубер полностью отойдёт от дел. Новым председателем станет глава Longbow Finance Паскаль Пиччи.

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«Мониша Кальтенборн и я вчера подписали соглашение, которое гарантирует будущее команды и Sauber Group, – прокомментировал этот событие Петер Заубер. – Я очень рад, что мои рискованные инвестиции в команду после возвращения шесть лет назад с целью сохранить базу в Хинвиле и место в Формуле 1 принесли результат».

Название Sauber Group и команды не изменится.

На данный момент, после 10 из 21 этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2016 Заубер занимает последнее место в Кубке конструкторов среди 11 команд и является единственной, чьи пилоты Маркус Эриксон и Фелипе Наср не набирали очков - 0.