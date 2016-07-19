Формула-1: лидер чемпионата Росберг признался, что не дружит с партнером по команде Хэмилтоном

Лидер текущего сезона чемпионата Ф1 Нико Росберг заявил, что сейчас его не связывают дружеские отношения с Льюисом Хэмилтоном. Тем не менее дух соперничества присутствовал между гонщиками, даже когда они были близкими приятелями, сообщает Аutosport.com со ссылкой на интервью гонщика The Guardian.

«Мне бы хотелось обыграть Льюиса как минимум потому, что он чемпион мира. Я его очень уважаю, но сейчас мы явно не лучшие друзья. Между нами есть определенная натянутость в отношениях. Мы оба очень конкурентноспособны, из-за чего оставаться друзьями очень непросто. Так было всегда. Сколько пиццы мы сможем съесть? Кто пробежит быстрее от лифта до номера в отеле? Мы постоянно соревновались, но раньше к этому не примешивались команда, СМИ и деньги», - отиетил немецкий пилот.

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Росберг добавил, что его очень расстраивает ситуация с очками в чемпионате, однако он предпочитает не отчаиваться: «Если смотреть только на очки, то да, сейчас это меня сильно расстраивает. Я опережал Льюиса более чем на 40 баллов, но это преимущество исчезло. Тем не менее сезон-2016 представляет для меня великолепные возможности. Меня подгоняет осознание того, что я могу победить в каждой гонке. Если бы мы боролись, скажем, за 12-ю или 13-ю позиции, то всё было бы по-другому. Борьба за титул сейчас особенно напряженная, поскольку мы выступаем в одной команде против друг друга. Сложно найти верный подход. У нас есть обязательства перед Mercedes, для которой важна победа в Кубке Конструкторов, вопрос в том, как найти грань между командой и моим эго, между тем, что хочу именно я».

Как сообщал УНИАН, на данный момент, по итогам Гран-при Великобритании, пилотов разделяет 1 очко в общем зачете соревнований.