Moto GP. Испанец Маркес стал победителем Гран-при Германии

Испанский гонщик команды "Хонда" Марк Маркес выиграл немецкий этап чемпионата мира по мотогонкам.

Лидер генеральной классификации провалил старт гонки, на 11-м круге заехал в гравий и оказался на девятом месте. Но после этого испанец пересел на мотоцикл с "сухими" настройками и постепенно вышел в лидеры.

Второй место на Гран-при занял британский пилот LCR Кэл Кратчлоу, третье - итальянский гонщик "Дукати" Андреа Довициозо.

Итоги Гран-при Германии:

1. Марк Маркес, Испания (Repsol Honda)

2. Кэл Кратчлоу, Великобритания (LCR)

3. Андреа Довициозо, Италия (Ducati)

4. Скотт Реддинг, Великобритания (Pramac)

5. Андреа Янноне, Италия (Ducati)

6. Дани Педроса, Испания (Repsol Honda)

7. Джек Миллер, Австралия (Marc VDS)

8. Валентино Росси, Италия (Yamaha)

9. Эктор Барбера, Испания (Avintia)

10. Альваро Баутиста, Испания (Aprilia)

Генеральная классификация:

1. Марк Маркес (Repsol Honda) - 170;

2. Хорхе Лоренсо (Yamaha) - 122;

3. Валентино Росси (Yamaha) - 111;

4. Дани Педроса (Repsol Honda) - 96;

5. Маверик Виньялес (Suzuki) - 83;

6. Поль Эспаргаро (Tech3 Yamaha) - 72;

7. Эктор Барбера (Avintia Racing) - 65;

8. Андреа Яннноне (Ducati) - 63;

9. Андреа Довициозо (Ducati) - 59

10. Юджин Лаверти (Aspar Ducati) - 53.

Как сообщал УНИАН, победителем Гран-при Нидерландов в Moto GP стал австралиец Джек Миллер.