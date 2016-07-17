Сегодня годовщина смерти французского гонщика Формулы-1 Бьянки

Сегодня исполняется ровно год после того, как ушел из жизни французский пилот команды Формулы-1 "Марусся" Жюль Бьянки.

25-летний гонщик попал в аварию во время Гран-при Японии 5 октября 2014 года. В сложных погодных условиях француз вылетел с трассы и на скорости 126 км/час врезался в трактор-эвакуатор.

Несколько месяцев Бьянки провел в коме, а 17 июля 2015 года было объявлено о его смерти. Он стал первым пилотом, который погиб во время гонки Формулы-1 с 1994 года, когда разбился трехкратный чемпион Читайте такжеСемья погибшего гонщика Бьянки подаёт в суд на руководство "Формулы-1"мира бразилец Айртон Сенна.

Комиссия, расследовавшая аварию, возложила ответственность за аварию на самого Бьянки, который якобы недостаточно снизил скорость при "горящих" желтых флагах. Отец пилота Филипп Бьянки считает, что вины его сына в случившемся нет, он судится по этому поводу с Formula One Management.

Жюль Бьянки был одним из самых талантливых гонщиков Формулы-1, и специалисты прогнозировали ему в течение одного или двух лет переход в "Феррари" на место Кими Райкконена.