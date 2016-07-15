Формула-1: Хэмилтон расскажет об аварии на Гран-при Испании после окончания карьеры

Пилот немецкой команды Формулы-1 "Мерседес" британец Льюис Хэмилтон заявил, что поведает публике обо всём, что сопутствовало столкновению с партнером по команде немцем Нико Росбергом на первом круге Гран-при Испании в Барселоне только после ухода из спорта, сообщает motorsport.com.

Во время сессии вопросов и ответов, устроенной UBS, Хэмилтон признал, что столкновение с Нико Росбергом на первом круге Гран При Испании стало "низшей точкой", от которой он, тем не менее, сумел оправиться.

Он также рассказал, как за последние годы изменился его психологический подход к подобным ситуациям.

Хэмилтон сказал: «Когда я был моложе, то тяжело переживал плохие гонки. Это были негативные моменты. Помнится, после некоторых гонок мне даже не хотелось покидать свою комнату в отеле – три или четыре дня. Я не говорил ни с кем, не отвечал на телефонные звонки. Я просто пытался вытащить себя из темноты, в которой оказался. Выбравшись из неё каким-то образом, я пытался обернуть ситуацию себе на пользу. Необходимо искать позитивные моменты в каждой ситуации и не думать о негативе".

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"К примеру, Барселона этого года стала для меня низшей точкой, - продолжает британец. - Существуют моменты, о которых вы не узнаете, пока я не закончу карьеру. Следующим утром я проснулся и отправился на пробежку, думая о многом. Меня сводило с ума 43-очковое отставание, которое, как казалось, невозможно отыграть. Я просто человек. В те дни мне казалось, что это невозможно. Пришлось пройти через боль. Можно быстро преодолеть подобное, но порой на это требуется больше времени. Честно говоря, я чувствую, что стал сильнее. Бывали дни, когда мне казалось, что мир рушится, я никогда не стану чемпионом... Посмотрите, где я сейчас. Всего в одном очке от лидера. Это доказывает, что никогда нельзя сдаваться, что бы ни случилось».

Хэмилтон дал понять, что сломить его психологически невероятно сложно.

«В плане психологии мне нравятся эти битвы с самим собой, – продолжил британец. – Только я знаю, что происходит в моей голове. Я просто нашёл свой путь. Порой требуется довольно много времени, чтобы разобраться с самим собой, понять самого себя. Я никому не позволю вмешиваться в мои мысли».

Как сообщал УНИАН, на первом круге гран-при Испании партнеры по "Мерседес", начав гонку с первого ряда стартовой решетки столкнулись при обгоне и оба досрочно завершили гонку.