Формула-1: "Ред Булл" и "Феррари" не боятся друг друга и хотят бороться за чемпионство с "Мерседес"

Руководитель команды Формулы-1 "Ред Булл" Кристиан Хорнер заявил, что команда не боится "Феррари" и может сосредоточиться на погоне за титул с лидирующим в чемпионате сезона-2016 "Мерседес", сообщает Autosport.com.

За две последние гонки "Ред Булл" сократила отставание от Скудерии в Кубке конструкторов с 37 до 6 очков.

На вопрос о том, в чём "Ред Булл" проигрывает "Феррари", Хорнер ответил: «Ни в чём. У нас очень быстрая машина, быстрые гонщики, а двигатель становится всё лучше. Я не думаю, что нам есть чего бояться. В Сильверстоуне мы отыграли 15 очков у "Феррари", а на Гран-при Австрии - 13. Позади такие трассы, как Монреаль, Баку и Шпильберг, которые очень требовательны к мощности двигателя. Следующие автодромы должны подойти нам лучше. Борьба в оставшейся части сезона обещает стать довольно плотной».

Хорнер также считает, что "Ред Булл" способна бросить вызов "Мерседес" по чистой скорости в некоторых гонках, как, например, в следующий уик-энд в Венгрии.

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В "Феррари" тем временем по-прежнему сосредоточены на том, чтобы догнать "Мерседес", и не думают о борьбе с "Ред Булл".

«Хорошая форма "Ред Булл" идёт на пользу Формуле 1, конкуренции, зрелищности, – сказал руководитель команды Маурицио Арривабене. – Я по-прежнему считаю, что нашей целью является "Мерседес", а не "Ред Булл". Было бы неправильно сдаваться на данной стадии сезона».

Как сообщал УНИАН, после первой половины сезона Формулы-1 - 10 гонок из 21 - на счету лидера чемпионата "Мерседес" 335 очков. В свою очередь, у "Феррари" 204 балла, а у "Ред-Булл" - 198.