За два провальных года в Формуле-1 "Макларен" потерял 37% своей стоимости

После двух лет неудачных выступлений в Формуле-1 британская команда "Макларен" потеряла 37% своей стоимости, сообщает Marca, ссылаясь на данные испанского агентства бизнеса и спорта.

В 2014 году стоимость "Макларена" оценивалась в 1,038 миллиарда долларов, а теперь - в 650 миллионов долларов. С этим показателем команда из Уокинга занимает третье место среди всех участников Формулы-1.

На первой позиции в данном рейтинге находится "Феррари", чья стоимость за два года понизилась на 11% и ныне составляет 1,352 миллиарда долларов. Далее следует "Мерседес" с показателем в 650 миллионов долларов и ростом в 30,81% за тот же срок.

Читайте такжеФанаты призвали пилота "Макларен" уйти из Формулы-1 ради карьеры в Top GearОтмечается, что стоимость команды зависит не только от спортивных показателей. В частности, падение цены команды "Форс Индия" связано с потерей спонсоров и негативным имиджем владельца, у которого имеются проблемы с законом. За два года эта конюшня потеряла 39,4% своей стоимости.

Напомним, на данный момент команда "Макларен" занимает седьмое место в Кубке конструкторов Формулы-1. Во время Гран-при Великобритании, состоявшегося в минувший уик-энд, британская команда очков добыть не смогла.