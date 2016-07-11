Формула-1: Росберга оштрафовали на 10 секунд и сместили на третье место по итогам Гран-при Великобритании

Пилот команды "Мерседес" Нико Росберг оштрафован на десять секунд за нарушение технического регламента в области ограничений на радиопереговоры, сообщает Аutosport.com.

За пять кругов до конца гонки инженер связался с Нико, сказав немцу, что на его коробке передач возникла проблема, посоветовав немцу не использовать седьмую передачу.

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После гонки Росберг заявил, что если бы инженер не проинструктировал его, он мог не доехать до финиша.

Из-за штрафа Нико лишился второго места, на которое перемещается Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Таким образом, в общем зачете сезона-2016 преимущество Росберга над Льюисом Хэмилтоном,выигравшим в Сильверстоуне, сократилось с четырех до одного очка.

Как сообщал УНИАН, накануе Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, но остался на втором месте в зачете пилотов по итогам прошедшей части сезона.