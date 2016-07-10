Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, но остался на втором месте в личном зачете

Британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании и сократил отставание в личном зачете от своего партнера по команде Нико Росберга до четырех очков.

Хэмилтон, стартовавший с поул-позиции, лидировал на протяжении всей гонки и в результате оторвался от приехавшего вторым Росберга почти на семь секунд.

Третью ступеньку на подиуме занял голландец из "Ред Булл" Макс Ферстаппен. В течение гонки молодой пилот претендовал и на более высокое место, но все же проиграл борьбу за вторую позицию пилоту "Мерседес".

Результаты Гран-при Великобритании:

1. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес")

2. Нико Росберг, Германия ("Мерседес") +6.911

3. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл") +8.250

4. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл") +26.211

5. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари") +1:09.743

6. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия) +1:16.941

7. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия") +1:17.712

8. Карлос Сайнс, Испания ("Торо Россо") +1:25.858

9. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари") +1:31.654

10. Даниил Квят, Россия ("Торо Россо") +1:32.600

Личный зачет:

1. Нико Росберг ("Мерседес") - 171;

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 167;

3. Кими Райкконен ("Феррари") - 106;

4. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 100;

5. Себастьян Феттель ("Феррари") - 98;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 87;

7. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 54;

8. Серхио Перес ("Форс Индия") - 47;

9. Фелипе Масса ("Уильямс") - 38;

10. Роман Грожан ("Хаас") - 28;

Кубок конструкторов:

1. "Мерседес" - 338;

2. "Феррари" - 204;

3. "Ред Булл" - 195;

4. "Уильямс" - 92;

5. "Форс Индия" - 73.