Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, но остался на втором месте в личном зачете
Гонка в Сильверстоуне была насыщена сменой погоды, но не событиями на трассе.
Британский пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании и сократил отставание в личном зачете от своего партнера по команде Нико Росберга до четырех очков.
Хэмилтон, стартовавший с поул-позиции, лидировал на протяжении всей гонки и в результате оторвался от приехавшего вторым Росберга почти на семь секунд.
Третью ступеньку на подиуме занял голландец из "Ред Булл" Макс Ферстаппен. В течение гонки молодой пилот претендовал и на более высокое место, но все же проиграл борьбу за вторую позицию пилоту "Мерседес".
Результаты Гран-при Великобритании:
1. Льюис Хэмилтон, Великобритания ("Мерседес")
2. Нико Росберг, Германия ("Мерседес") +6.911
3. Макс Ферстаппен, Нидерланды ("Ред Булл") +8.250
4. Даниэль Риккардо, Австралия ("Ред Булл") +26.211
5. Кими Райкконен, Финляндия ("Феррари") +1:09.743
6. Серхио Перес, Мексика ("Форс Индия) +1:16.941
7. Нико Хюлькенберг, Германия ("Форс Индия") +1:17.712
8. Карлос Сайнс, Испания ("Торо Россо") +1:25.858
9. Себастьян Феттель, Германия ("Феррари") +1:31.654
10. Даниил Квят, Россия ("Торо Россо") +1:32.600
Личный зачет:
1. Нико Росберг ("Мерседес") - 171;
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 167;
3. Кими Райкконен ("Феррари") - 106;
4. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") - 100;
5. Себастьян Феттель ("Феррари") - 98;
6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 87;
7. Вальттери Боттас ("Уильямс") - 54;
8. Серхио Перес ("Форс Индия") - 47;
9. Фелипе Масса ("Уильямс") - 38;
10. Роман Грожан ("Хаас") - 28;
Кубок конструкторов:
1. "Мерседес" - 338;
2. "Феррари" - 204;
3. "Ред Булл" - 195;
4. "Уильямс" - 92;
5. "Форс Индия" - 73.