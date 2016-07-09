Формула-1: Хэмилтон выиграл у Росберга квалификацию Гран-при Великобритании

Британец Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии, опередив своего партнера по команде "Мерседес" немца Нико Росберга на 0,319 секунды, сообщает f1news.ru.

Британец преодолел свой быстрейший круг за 1 минуту 29.287 секунды.

Росберг преодолел быстрейший круг за 1:29.606, а занявший 3-е место Макс Ферстаппен из "Ред Булл" - за 1:30.313.

Гонщики Мерседес в пятый раз за сезон займут весь первый ряд стартового поля – для команды это 40-е подобное достижение.

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Со второго ряда стартуют гонщики "Ред Булл", где впервые в сезоне Макс Ферстаппен опередил в квалификации Даниэля Риккардо. С третьего ряда гонку начнет пилот "Феррари" Кими Райкконен, который опередил Себастьяна Феттеля. Кстати, завтра Феттель потеряет пять мест на старте из-за замены коробки передач до истечения срока действия.

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Великобритании состоится 10 июля.