Формула-1 Феттель потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании

Международная федерация автоспорта (FIA) официально подтвердила замену коробок передач перед квалификацией Гран При Великобритании на двух машинах - Маркуса Эриксона и Себастьяна Феттеля, сообщает f1news.ru.

Обе коробки заменены до истечения срока их службы, поэтому пилоты потеряют по пять мест на стартовой решётке.

Впрочем, участие Маркуса Эриксона в квалификации пока под сомнением – его машина серьёзно пострадала после аварии в третьей сессии свободных заездов, а сам пилот отправлен в госпиталь для медицинского освидетельствования.

В текущем сезоне, несмотря на серию технических проблем, Феттель находится на 3-м месте личного зачета. Впрочем, отставание от лидирующих пилотов "Мерседеса" уже почти критическое – 142 у Льюиса Хэмилтона и 153 у Нико Росберга против 96 баллов у Феттеля.

Как сообщал УНИАН, гонка Гран-при Великобритании состоится 10 июля.