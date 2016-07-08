Формула-1: Райкконен продлил контракт с "Феррари" на сезон-2017

Команда гоночной серии Формула-1 "Феррари" подтвердила, что контракт с Кими Райкконеном продлен до конца сезона-2017, сообщает Аutosport.com.

Предыдущий договор гонщика с командой истекал в конце этого года, что порождало в прессе множество слухов относительно того, что место финна в Скудерии в следующей кампании может занять Серхио Перес.

Кими перешел в Ferrari в 2007-м и сразу же выиграл чемпионский титул. По окончании сезона-2009 он покинул Ф1, перебравшись в ралли. В сезоне-2014 он вернулся в Скудерию после двухлетнего пребывания в Lotus.

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Таким образом, кампания-2017 станет для Райкконена седьмой по счету в составе легендарной команды и третьей подряд, в которой его напарником будет Себастьян Феттель.

В нынешнем чемпионате 36-летний Райкконен делит третье место в общем зачете с Феттелем. У обоих пилотов команды в активе по 96 очков.

В Кубке конструкторов "Феррари" занимает 2-е место (192 очка), отставая от лидирующего "Мерседес" более чем на 100 баллов (295).